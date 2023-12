Verso il Natale, il Rotary Club Bisenzio Le Signe incontra il cardinale Simoni

CAMPI BISENZIO – Nei giorni di avvicinamento al Natale, il Rotary Club Bisenzio Le Signe ha organizzato la celebrazione di una Santa Messa presso il Convento della Madonna della Pace a Montespertoli che ha visto la presenza di alcune rappresentanze di soci dei Rotary Club di Empoli, Scandicci, Fucecchio Santa Croce, Castelfranco di Sotto Piana Inferiore, Firenze Sud, Firenze Est e Firenze Lorenzo il Magnifico. Con un celebrante d’eccezione come il Cardinale Ernest Simoni che, durante l’omelia, si è soffermato in particolare sull’importanza nel Vangelo delle figure femminili di Maria e Elisabetta.

“Due donne – ha detto – che non hanno esitato a farsi disegno delle volontà di Dio. Quest’ultime devono essere un esempio per tutti i cristiani di devozione e fede incondizionata”. La stessa devozione e fede incondizionata che il Cardinale Simoni ha avuto durante tutta la sua vita; infatti ha trascorso trent’anni nelle carceri albanesi del regime comunista di Enver Hoxha, dopo essere stato arrestato, alla vigilia di Natale di 60 anni fa, solo per il suo essere un coraggioso prete della Chiesa cattolica. Fede che lo stesso Cardinale non ha mai rinnegato anche nei momenti più terribili della prigionia. “Il Rotary – ha detto la presidente del Club Bisenzio Le Signe, Elisabetta Benvenuti – è al servizio di chi ha bisogno e in questo momento, vista la situazione attuale a livello internazionale, il messaggio è quello di diffondere e creare speranza nel mondo. E approfitto dell’occasione per ringraziare sentitamente il Cardinale Simoni e il suo segretario personale per avere reso possibile questo momento di riflessione e di speranza”.