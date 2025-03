Viabilità, trasporti, promozione del territo: le giunte di Lastra a Signa e Scandicci a confronto

LASTRA A SIGNA – Due amministrazioni legate da una storia e da un territorio comuni. Le giunte di Scandicci e Lastra a Signa si sono riunite ieri, martedì 4 marzo, nella sala consiliare Orario Barbieri di piazzale della Resistenza. Un primo incontro per rafforzare il legame e avvisare nuove progettazioni congiunte. I due sindaci, Claudia Sereni ed Emanuele Caporaso, e gli assessori si sono incontrati per confrontarsi sui temi e sulle sfide presenti e future. Fra gli argomenti trattati, quello della mobilità e viabilità, con l’idea di incrementare il trasporto pubblico locale, guardando al rafforzamento del collegamento al sistema tramviario e ai servizi scolastici, al potenziamento della stazione di San Donnino, fino alla rete ampia delle ciclopiste che li uniscono. Sul fronte della sicurezza e della protezione civile si è parlato della possibilità di svolgere un lavoro comune sul tema del rischio idrogeologico, oltre che di agire congiuntamente per promuovere le buone pratiche di protezione civile tra i cittadini. Per quanto riguarda il turismo, ci si è confrontati sulla possibilità di organizzare eventi congiunti per valorizzare le ricchezze culturali e ambientali offerte da Scandicci e da Lastra a Signa. L’idea inoltre è quella di creare un unico distretto biologico che tenga insieme i due territori. Fra le sinergie al vaglio delle due amministrazioni, anche l’estensione e la creazione di percorsi cicloturistici sulle colline.

“Penso che questa giunta congiunta sia un tassello fondamentale verso una collaborazione sempre più stretta tra i nostri territori, – ha detto Sereni – siamo convinti che l’unione delle forze anche attraverso incontri fisici insieme, come quello che abbiamo fatto, possa portare ad aggiornamenti continui e a risultati concreti, a favore di entrambe le comunità”. “Grazie al Piano operativo e al Piano strutturale che stiamo ridefinendo come amministrazione di Scandicci – ha aggiunto – abbiamo l’opportunità di pianificare progetti anche in modo coordinato con i comuni limitrofi, affrontando le sfide con soluzioni condivise. L’incontro con Lastra a Signa è il primo di una serie che vedrà coinvolti anche Signa e Firenze. L’obiettivo, condiviso anche con il sindaco Caporaso, è favorire la crescita di tutto il nostro territorio attraverso, aumentando le opportunità, unendo le forze grazie a un sistema integrato”.

“Credo che la giunta congiunta – ha spiegato Caporaso – sia stato un ulteriore passo avanti fra due comuni che a livello amministrativo collaborano già su diversi fronti: è stato un momento utile per definire le linee politiche e di prospettiva per lo sviluppo dei servizi, delle infrastrutture e delle progettualità che ci vedono uniti sia da un punto di vista territoriale e che delle due comunità. La forza di stare insieme su questi percorsi ci farà portare avanti prospettive di sviluppo comuni e soprattutto avere più forza ed essere maggiormente rappresentati anche nei confronti degli enti superiori: temi come la viabilità e il trasporto pubblico locale sono sicuramente due argomenti da sviluppare in sinergia visti i grandi cambiamenti che arriveranno con la nuova stazione Foster e il nuovo ponte sull’Arno. L’incontro è stato proficuo non solo per noi sindaci ma anche per i singoli assessori che hanno individuato forme di collaborazione comune fra i propri settori”.