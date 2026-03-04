Visite guidate, incontri, attività per adulti e bambini: il mese di marzo al Museo archeologico di Gonfienti

CAMPI BISENZIO – Un mese ricco di appuntamenti tra archeologia, storia, letture e visite speciali: il Museo archeologico di Gonfienti propone un calendario di iniziative rivolte a tutte le età, con numerose attività gratuite su prenotazione. Domani, giovedì 5 marzo, alle 17, con il sarà la volta del Gruppo di lettura per adulti, a cura della Biblioteca Tiziano Terzani, un momento di confronto e condivisione dedicato agli amanti dei libri.

Particolarmente ricco il programma di giovedì 19 marzo con due iniziative: alle 17 una visita guidata in lingua spagnola, realizzata in collaborazione con il CPIA1 Firenze. Berena, dal Perù, accompagnerà i partecipanti lungo il percorso espositivo; alle ore 17.30, tornano i “Piccoli giovedì al Museo”, letture per bambini dai 4 ai 7 anni, a cura della Biblioteca Tiziano Terzani (entrambe sono gratuite su prenotazione).

Il ciclo “L’ora di storia” prosegue giovedì 26 alle 17 con la conferenza e visita alla mostra “Vasi d’inganno”, a cura di Giuditta Pesenti. L’incontro, dal titolo “Vasi e dipinti raccontano la musica perduta del mondo antico”, offrirà uno sguardo approfondito sul dialogo tra archeologia e musica nell’antichità. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita su prenotazione. Il mese si conclude sabato 28 alle 9.30 con una visita speciale agli scavi di Gonfienti e al Mulino della Soprintendenza, un viaggio nel cuore della città etrusca. Il costo è di 5 euro, con acquisto del biglietto entro le 14 del giorno precedente presso il Museo oppure online su Ticketone (con commissioni) al link urly.it/31dw8w. Il ritrovo è fissato alle 9.30 presso il parcheggio del Mulino, in via di Gonfienti 4, Prato. La durata della visita è di circa 2 ore e 30 minuti. In caso di inagibilità dell’area di scavo, sarà visitato solo il Mulino. Si consigliano scarpe comode. Per maggiori informazioni e per prenotare gli eventi, info@museogonfienti.it o 055 8959701.