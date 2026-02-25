Week end ricco di medaglie per l’Accademia Karate Shotokan

SESTO FIORENTINO – L’Accademia Karate Shotokan inizia al meglio il 2026 agonistico, affrontando da protagonista l’Open League di Vigevano, il primo appuntamento dell’anno per il circuito Open League: 1500 atleti e 293 società ai nastri di partenza per una competizione dal tasso tecnico elevatissimo. Gli atleti Aks hanno affrontato il tatami con la grinta di chi vuole recitare un ruolo da top player, portando a casa medaglie pesanti e piazzamenti di rilievo in categorie numerosissime. Degne di nota le medaglie di bronzo di Marco De Meo nel Kata Cadets, Alan Dominic Zecchino negli Juniors -68kg e Leonardo Ulqinaku negli Under21 +84kg. Pregevoli il 5° posto di Niccolò Ciampi nel Kata Under 14 e i 7° posti di Matteo Risito negli Juniors +76kg e di Mohamed Fadel Ndir negli Juniors -76kg.

Contemporaneamente, la compagine giovanile dell’Aks ha preso parte al Trofeo Città di Viareggio, una gara promozionale Csen dove l’Aks si è presentata con una delegazione agguerrita di ben 29 atleti. Alla fine del torneo, una vera e propria pioggia di podi, a riconferma della qualità del lavoro svolto su tutto il vivaio. Si registrano 9 medaglie d’oro (Mya Sakae Aguirre Rios, Sofia Alidori, Gloria Anziano, Niccolò Ciampi, Lorenzo Germanò, Andrea Gratelli, Yara Paoli, Ares Pierazzuoli, Nicole Randazzo), 7 medaglie d’argento (Giada Alidori, Giulia Nicoleta Avramascai, Giulia Castelli, Sibilla Fioravanti, Monti Mia, Devis Panza, Andrea Siragusa) e 10 medaglie di bronzo (Giada Anziano, Greta Anziano, Matilda Bensi, Elettra Conforti, Zenki Errico, Nefeli Gasparrini, Giulio Gentile, Matteo Melani, Tommaso Squillante, Sophia Giovannini). “Partecipare contemporaneamente a due impegni agonistici – spiegano dalla società sestese – non è banale, e gestire 29 atleti in una gara promozionale in contemporanea all’impegno nazionale dell’Open League non è da tutti: è la dimostrazione che l’Aks è una società solida, con uno staff tecnico instancabile, una famiglia che cresce unita in ogni categoria”. L’Accademia Karate Shotokan è una società sportiva affiliata alla Fijlkam, l’unica Federazione Italiana riconosciuta dal Coni per l’insegnamento e la promozione del Karate. Per maggiori informazioni contattare Leonardo Marchi al 3356817050 o via e-mail a leonardo@aks.it.