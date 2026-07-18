Caldo, Firenze è da record: stanotte la temperatura mai sotto i 25,8° C. Nel mese di luglio è la prima volta in assoluto

FIRENZE – Nell’immagine che il Consorzio LaMMa pubblica sulla propria pagina facebook e che vi proponiamo anche noi le temperature minime di questa mattina: valori in alcuni casi da record. “Questa nuova ondata di calore, che ormai ci interessa dal 9 luglio, spiegano dal LaMMa – si sta caratterizzando infatti per valori minimi decisamente elevati […]

FIRENZE – Nell’immagine che il Consorzio LaMMa pubblica sulla propria pagina facebook e che vi proponiamo anche noi le temperature minime di questa mattina: valori in alcuni casi da record. “Questa nuova ondata di calore, che ormai ci interessa dal 9 luglio, spiegano dal LaMMa – si sta caratterizzando infatti per valori minimi decisamente elevati e in alcuni casi addirittura da record per il mese di luglio. Stanotte a Firenze (stazione di Peretola) la temperatura non è scesa sotto 25.8 °C, mentre ad Arezzo (stazione meteorologica dell’aeroporto civile) la minima è stata di 23.2 °C. Se questi valori non verranno ritoccati verso il basso in tarda serata, costituiranno i nuovi record di temperatura minima giornaliera più alta per il mese di luglio per queste due stazioni. Nei prossimi giorni ancora minime diffusamente sopra i 20 gradi (anche fino a 23-25 gradi). Per una diminuzione sensibile delle minime bisognerà attendere la notte fra martedì e mercoledì”.