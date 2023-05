Centri estivi a Campi Bisenzio, dal Comune un contributo di 140.000 euro

CAMPI BISENZIO – “Tornano i contributi comunali per gli organizzatori dei centri estivi sul territorio campigiano e per le famiglie che li frequenteranno nell’estate 2023″: a dirlo, in una nota, è il Pd campigiano, che poi spiega: ” Il Comune di Campi Bisenzio ha stanziato 140.000 euro per sostenere questi servizi estivi per la comunità. […]

CAMPI BISENZIO – “Tornano i contributi comunali per gli organizzatori dei centri estivi sul territorio campigiano e per le famiglie che li frequenteranno nell’estate 2023″: a dirlo, in una nota, è il Pd campigiano, che poi spiega: ” Il Comune di Campi Bisenzio ha stanziato 140.000 euro per sostenere questi servizi estivi per la comunità. Una cifra ancora superiore a quella degli anni precedenti. Il progetto dei centri estivi accreditati esiste da anni a Campi Bisenzio e ha l’obiettivo di offrire una ricca serie di opportunità ricreative e sportive durante i mesi estivi. Il Comune sostiene i servizi privati, mantenendo allo stesso tempo un ruolo di controllo, favorendo la creazione di una sinergica rete tra tutte le risorse esistenti, al fine di consentire ai cittadini una maggiore possibilità di scelta”.

“I centri estivi e il loro buon funzionamento sono e resteranno una delle priorità dell’amministrazione nell’ambito dei servizi per l’infanzia. Rispondono inoltre a un bisogno di socialità dei bambini e vengono incontro alle esigenze lavorative dei genitori – spiega il segretario del Pd di Campi Bisenzio Lorenzo Galletti – e continueremo a garantire questa opportunità ai tanti bambini che ogni anno li frequentano. Si tratta di una fondamentale scelta per favorire la conciliazione vita-lavoro, che ha previsto per le famiglie i cui figli frequenteranno un centro estivo aderente, un contributo fino ad un massimo del 50% per un massimo di 3 settimane di frequenza per ogni centro convenzionato con il Comune”.