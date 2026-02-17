“Competenza, esperienza e maturità”: presentata la nuova segreteria comunale del Pd di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – L’appuntamento era presso la sede del Partito Democratico in piazza Matteucci. E’ stato qui che il segretario comunale Alessandro Carmignani ha presentato ufficialmente la nuova segreteria comunale del Pd campigiano, dando così avvio a quella che è stata definita come “la fase 2 dell’azione politica sul territorio”. “È una segreteria – ha spiegato – che tiene insieme competenza, esperienza e maturità ma anche esuberanza ed entusiasmo. Un gruppo dirigente rinnovato e impegnato fin da subito a mettere in campo iniziative e confronto con e tra i cittadini”. Con quattro conferme e sei nuovi ingressi: confermato nel ruolo di vicesegretario Mattia Loufti con delega all’organizzazione e con lui Viola Vitali alle politiche giovanili, Federico Sorini al tesseramento e ai rapporti con i circoli e Mirko Brogi alla conversione ecologica e uso del suolo. Per quanto riguarda i nuovi entrati, si tratta invece di Virginia Chiffi con delega alla tesoreria, Serena Del Luongo, neo eletta segretaria del circolo Falciani, Brunella Settesoldi con delega a cultura, associazionismo e welfare e Oliver Magherini con delega al lavoro. Sono stati inoltre nominati Marco Talluri come coordinatore della comunicazione e Vania Terzo per i rapporti con il gruppo consiliare.

“Faccio il più grande bocca al lupo e auguro buon lavoro alla nuova segreteria perché l’impegno che ci attende nei prossimi anni sarà molto impegnativo, ma sono convinto che ci toglieremo grandi soddisfazioni. Ci tengo a fare un grande ringraziamento a tutti coloro che invece lasciano la segreteria per l’importante contributo che hanno dato in questo anno, sempre con competenza, passione e spirito di servizio. Da oggi – ha aggiunto – inizia una nuova fase che sono convinto vedrà il Pd sempre più protagonista in città, coinvolgendo cittadini, associazioni e le forze politiche del campo largo per progettare la Campi del futuro. Con la presentazione della nuova squadra dirigente si apre dunque una fase politica orientata al confronto, alla partecipazione e alla costruzione condivisa delle priorità per la città”.