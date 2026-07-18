Davide Ronga lascia il Pd ed entra in Via Nova

SESTO FIORENTINO – Davide Ronga, 23 anni, entro nella lista civica Via Nova. Alle ultime elezioni comunali è stato candidato nelle liste del Partito Democratico, ottenendo un buon risultato personale. “La decisione di Davide ci riempie di gioia e di orgoglio – dichiara Daniele Brunori, consigliere comunale di Via Nova – perché arriva da un ragazzo che la politica sestese l’ha studiata e seguita davvero. Davide ha osservato tutti, maggioranza e opposizioni, per mesi e mesi. E alla fine ha scelto Via Nova. Credo che questo abbia un valore enorme”. “A Davide diciamo semplicemente: benvenuto a casa – conclude Brunori –. Evviva il suo coraggio. A 23 anni scegliere di mettersi in gioco, cambiare strada e seguire ciò in cui si crede non è mai scontato. Noi lo accogliamo a braccia aperte, certi che la sua intelligenza, la sua passione e la sua attenzione per Sesto saranno una ricchezza per tutta Via Nova”.