Il Pd di Prato ribadisce il suo no al nuovo aeroporto. E annuncia la partecipazione alla manifestazione di sabato 30

PRATO – Il Partito Democratico di Prato, anche alla luce del nuovo Masterplan e dei processi partecipativi di questi mesi, “continua a esprimere contrarietà al progetto di ampliamento dell’Aeroporto di Firenze. A fronte di un’area aeroportuale più grande e di una frequenza dei voli sicuramente maggiore, – si legge in una nota – risulta difficile comprendere come il nuovo progetto possa portare a dei miglioramenti per la Piana in ambito di bilancio ambientale complessivo. Il Parco della Piana era stato concepito a livello regionale come elemento ordinatore e come area di compensazione alla grande urbanizzazione del territorio: è quindi del tutto inopportuno metterlo in discussione per realizzare la nuova pista di Peretola. Non solo, anche le rotte di volo previste con il nuovo Masterplan insistono sulle aree di Prato Sud, un fatto che creerà ulteriori problemi di inquinamento acustico in territori già pesantemente penalizzati. Sabato 30 settembre il Partito Democratico di Prato parteciperà alla manifestazione indetta per dire no alla nuova pista, per salvaguardare il Parco della Piana e per chiedere migliori collegamenti ferroviari con lo scalo di Pisa”.