CALENZANO – Il Partito Democratico organizza per giovedì 12 marzo alle 18, al circolo Arci La Vedetta, un’iniziativa pubblica dedicata al referendum sulla giustizia, con l’obiettivo di approfondire e discutere le ragioni del “No”. Interverranno l’onorevole Federico Gianassi, membro della Commissione giustizia della Camera dei Deputati, e Roberta Santoni Rugiu, magistrato e consigliera della Corte d’Appello di Firenze.
Incontro a La Vedetta per il “No” al Referendum
CALENZANO – Il Partito Democratico organizza per giovedì 12 marzo alle 18, al circolo Arci La Vedetta, un’iniziativa pubblica dedicata al referendum sulla giustizia, con l’obiettivo di approfondire e discutere le ragioni del “No”. Interverranno l’onorevole Federico Gianassi, membro della Commissione giustizia della Camera dei Deputati, e Roberta Santoni Rugiu, magistrato e consigliera della Corte […]