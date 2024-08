Lavori Pnrr alla rete idrica, dalla prossima settimana scattano tre modifiche alla viabilità 

PRATO – La prossima sarà un’altra settimana impegnativa sul fronte della mobilità cittadina. Oltre alla chiusura di via Firenze, sono previste infatti tre modifiche importanti alla viabilità per permettere a Publiacqua di rinnovare la rete idrica grazie al maxi intervento finanziato dal Pnrr. La prima modifica riguarda il cantiere in via Strozzi ed è volta […]

PRATO – La prossima sarà un’altra settimana impegnativa sul fronte della mobilità cittadina. Oltre alla chiusura di via Firenze, sono previste infatti tre modifiche importanti alla viabilità per permettere a Publiacqua di rinnovare la rete idrica grazie al maxi intervento finanziato dal Pnrr. La prima modifica riguarda il cantiere in via Strozzi ed è volta a migliorare la circolazione soprattutto dei mezzi pesanti e dei furgoni.

Da ieri, 23 agosto, è riaperta al traffico via Curtatone mentre il primo tratto di via Strozzi resta chiuso. Per agevolare la circolazione dei mezzi, soprattutto quelli pesanti che non possono transitare dal sottopasso di via Marini, da lunedì 26 agosto via Cesare Battisti sarà a doppio senso. In questo modo chi proviene da via Filicaia potrà svoltare in via Franceschini e da qui in via Cesare Battisti fino a raggiungere via Curtatone. E’ la stessa modifica alla viabilità adottata per la prima fase dell’intervento di Publiacqua lo scorso giugno.

La seconda modifica riguarda via Pistoiese quasi ai confini con Montemurlo. Dalle 9 di lunedì 26 agosto sarà chiuso completamente al traffico il tratto che va da via di Montemurlo a via Parugiano (in corrispondenza del cosiddetto Pontetorto). I lavori dovrebbero terminare per il 14 settembre consentendo la riapertura della strada. Per gli automobilisti di passaggio si consiglia di seguire altri assi stradali; per chi abita o lavora in zona è possibile transitare da via di Montemurlo per chi da Viaccia è diretto a Bagnolo mentre per chi proviene da Montemurlo è consigliata viale dell’Unione Europea o via Visiana verso Sant’Ippolito.

Terza modifica alla circolazione dettata dal cantiere Publiacqua, riguarda la zona nord. Via del Cilianuzzo angolo via Medaglie d’oro è stata riaperta al traffico ieri, 23 agosto. Dalle 9 di martedì 27 agosto il cantiere apre in via del Cilianuzzo angolo via di San Martino per Galceti. Di conseguenza la rotatoria con via di San Martino per Galceti sarà chiusa al traffico fatta eccezione per lo svincolo verso est per permettere a chi è diretto a sud di imboccare via Cordoba d’Argentina e da qui via Donatori di sangue che sarà messa a doppio senso per reimmettersi in via del Cilianuzzo. Chi proviene da via di Cantagallo ed è diretto a ovest potrà svoltare in via Minzoni e da qui imboccare in via di San Martino per Galceti. L’intervento durerà almeno un paio di settimane.