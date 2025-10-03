Mense. I genitori della Vittorino da Feltre “insoddisfatti di Qualità e Servizi” chiedono la rimozione degli amministratori della società

SESTO FIORENTINO – “Prendere seri provvedimenti urgenti e definitivi” è quanto chiede un gruppo di genitori della scuola Vittorino da Feltre di Colonnata “dopo i fatti di salmonella avvenuti nello scorso anno scolastico e l’ulteriore episodio delle larve avvenuto qualche giorno fa”. I genitori nella lunga lettera, si dicono “estremamente insoddisfatti delle risposte fin qui […]

SESTO FIORENTINO – “Prendere seri provvedimenti urgenti e definitivi” è quanto chiede un gruppo di genitori della scuola Vittorino da Feltre di Colonnata “dopo i fatti di salmonella avvenuti nello scorso anno scolastico e l’ulteriore episodio delle larve avvenuto qualche giorno fa”. I genitori nella lunga lettera, si dicono “estremamente insoddisfatti delle risposte fin qui fornite dall’azienda Qualità & Servizi e dall’amministrazione comunale” in occasione di quanto avvenuto nelle mense scolastiche e ritengono “doverose la massima cura e sicurezza del cibo destinato a dei bambini e rileviamo che questi ultimi non si fidano più di quello che viene messo nel loro piatto a scuola”. I firmatari chiedono che “venga individuato un fornitore differente per la somministrazione dei pasti nelle scuole attualmente servite da Qualità & Servizi” e in alternativa che “gli amministratori si Qualità & Servizi, responsabili dei risultati dell’azienda, vengano rimossi dai loro incarichi per l’inadeguatezza manifesta di tali risultati”.

Inoltre, aggiungono i genitori firmatari, se la richiesta non fosse accettata “metteranno in campo forme di resistenza e contestazione pacifiche e non violente che andranno da: il ritiro del proprio bambino all’ora dei pasti (sottraendolo così ad un momento educativo fondamentale di socialità e crescita); alla preparazione di un pasto casalingo, alternativo alla mensa, da consumare a scuola; fino al blocco dei pagamenti della retta della mensa”. “Crediamo – conclude la lettera dei genitori – che tali forme di contestazione, ancorché pacifiche, si rendano necessarie, nonostante abbiano un impatto notevole sull’organizzazione di ciascuna famiglia, per manifestare la sfiducia e l’insoddisfazione di noi genitori, rimaste fin qui inascoltate”.