CALENZANO – Da giugno a ottobre prende il via al Pd calenzanese “Vogliamo ancora la Luna. Il partito che vogliamo”, un ciclo di incontri organizzato nel percorso verso il congresso d’autunno dopo due anni di opposizione in consiglio comunale. Il primo appuntamento si terrà lunedì 29 giugno alle 21.15 alla Casa del Popolo di Calenzano dove si parlerà di diritti di base, lavoro, salari e tutele pensionistiche. “L’obiettivo del ciclo di incontri – dice il Pd – è una nuova stagione di partecipazione per costruire insieme il partito del futuro, rafforzare il nostro lavoro e consolidare il campo largo. Vogliamo confrontarci su argomenti fondamentali per l’Italia, la Toscana e Calenzano: lavoro, sanità, scuola, transizione ecologica e diritti”.
Pd calenzanese, al via “Vogliamo ancora la Luna”: incontri verso il congresso
CALENZANO – Da giugno a ottobre prende il via al Pd calenzanese “Vogliamo ancora la Luna. Il partito che vogliamo”, un ciclo di incontri organizzato nel percorso verso il congresso d’autunno dopo due anni di opposizione in consiglio comunale. Il primo appuntamento si terrà lunedì 29 giugno alle 21.15 alla Casa del Popolo di Calenzano […]