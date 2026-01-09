Pd Prato: al via il percorso partecipativo “Ri-Generazione. Prima le idee, poi le scelte” 

PRATO – Prende il via oggi “Ri-Generazione. Prima le idee, poi le scelte”, il percorso con cui il Partito Democratico di Prato intende definire la propria linea politica in vista delle prossime elezioni comunali. Da questa sera e fino al 29 gennaio sono già in programma diciassette assemblee e incontri distribuiti su tutto il territorio, dalla Valbisenzio a Poggio a Caiano, dal Soccorso a La Querce. Altre se ne aggiungeranno nei prossimi giorni. L’obiettivo di Ri-Generazione è restituire centralità alla base. Iscritte e iscritti, elettrici ed elettori sono chiamati a discutere, proporre e soprattutto decidere. I militanti potranno presentare documenti e contributi fino al 24 gennaio. Questi andranno poi a comporre un documento di sintesi, su cui sarà possibile presentare emendamenti prima dell’assemblea generale del 31 gennaio. Si tratta di una vera e propria sperimentazione politica, un laboratorio che per il Pd non ha precedenti in Italia in questa forma. E sta già dando i suoi frutti: molti circoli si sono attivati spontaneamente per organizzare incontri e assemblee tematiche coinvolgendo numerose associazioni del territorio, segno di una voglia diffusa di partecipare e contare nelle scelte del partito.

“Ri-Generazione” coinvolge tutti i circoli del Pd Prato ed è gestito da un comitato appositamente costituito presso la Federazione provinciale, che affianca il segretario Marco Biagioni (nella foto) nell’organizzazione e nella gestione dei tanti appuntamenti. Il documento programmatico di base, già diffuso tra le iscritte e gli iscritti, tocca i grandi nodi della città: dalla transizione ecologica del distretto tessile alla sicurezza urbana, dalla casa all’integrazione, dall’acqua pubblica al lavoro. Il filo conduttore è chiaro: Prato deve diventare una città più giusta, più sicura, più vivibile per tutte le generazioni.

Il 31 gennaio l’assemblea generale delle iscritte e degli iscritti voterà il documento politico finale. Nella prima settimana di febbraio sarà poi l’assemblea provinciale dei delegati ad eleggere la nuova segretaria o il nuovo segretario del Pd Prato. Con “Ri-Generazione”, dopo la serata di ieri a Carmignanello con l’assemblea degli iscritti di Cantagallo, la prossima tappa sarà il 13 gennaio a Borgonuovo dove si parlerà di lavoro e del futuro economico della città. Il 14 a Sant’Ippolito il tema sarà il ruolo delle frazioni. Sempre il 14 l’assemblea degli iscritti del circolo Figline Galceti. Il 15 al Soccorso torna il confronto sul distretto, con un focus sulla legalità e sulla responsabilità condivisa tra istituzioni, imprese e sindacati. Nei giorni successivi il calendario si infittisce ulteriormente con assemblee dedicate a lavoro, scuola, cultura, sanità, trasporti, terziario e diritti sociali. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili nella sezione dedicata del sito www.pdprato.it.