Pd Prato, Di Sanzo nominato coordinatore: guiderà il partito fino alle elezioni amministrative di maggio

PRATO – Il Partito Democratico di Prato ha un nuovo coordinatore. Si tratta di Christian Di Sanzo, deputato eletto nella circoscrizione nord e centro America. L’assemblea dei delegati, riunitasi ieri sera al circolo Cherubini, lo ha scelto su proposta del segretario regionale Emiliano Fossi con il voto favorevole di tutti, un solo astenuto. Di Sanzo guiderà il Pd fino al congresso provinciale, previsto entro ottobre, prendendo il posto di Marco Biagioni, che nei giorni scorsi aveva rassegnato le dimissioni da segretario provinciale. “Il mandato – si legge in una nota -ha una priorità immediata e chiara: accompagnare il partito alle elezioni comunali di maggio, a partire dall’individuazione della candidata o del candidato sindaco. È un incarico temporaneo ma di grande responsabilità, in una fase in cui il Pd è chiamato a presentarsi unito davanti alle cittadine e ai cittadini pratesi”.

Nato e cresciuto a Prato, Di Sanzo si è trasferito negli Stati Uniti per studio e poi per lavoro, senza mai perdere il legame con la sua città. Nel 2022 è stato eletto in parlamento come deputato per la ripartizione nord e centro America, nelle file del Pd. Fossi ha definito la nomina una scelta “equilibrata, di sintesi, che dà forza al partito”, sottolineando come l’assemblea abbia espresso un consenso ampio e convinto. Ad affiancare Di Sanzo ci sarà un esecutivo composto da Giosuè Prestanti, che avrà il compito di coordinatore, Cristina Sanzò, che avrà la responsabilità del programma elettorale, Gabriele Bosi, Federica Palanghi, Camilla Curcio, Enrico Giardi, Monia Faltoni, oltre a Luana Bracone, portavoce conferenza donne democratiche, Marco Martini, tesoriere, e Niccolò Ghelardini, segretario Gd, che ne fanno parte di diritto. “Mi metto a disposizione per amore di Prato e della nostra comunità, – ha detto Di Sanzo – le comunali sono la sfida più importante per il futuro di questa città. Il PD arriverà a maggio unito, con un candidato scelto insieme e una coalizione solida. La destra non ha nulla di concreto da offrire. Noi sì”. Marco Biagioni ha voluto salutare il Partito Democratico e il suo successore con parole di stima. “Auguro a Christian il meglio per questo percorso. Conosce e ama questa città. La nostra comunità è in buone mani”.