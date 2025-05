Pd: “soddisfazione per l’inaugurazione del giardino inclusivo del Drago”

CALENZANO – In occasione dell’inaugurazione del giardino del Drago, l’area verde inclusiva, il Pd di Calenzano ringrazia l’associazione Vorreiprendereiltreno che nel 2021 propose al Comune il progetto. “L’amministrazione di cui facevamo parte ci ha creduto fin dall’inizio,- si legge nella nota del Pd stipulando un protocollo d’intesa, intercettando un finanziamento regionale, finanziando l’opera con risorse proprie e seguendo passo passo la progettazione insieme ai tecnici incaricati dall’associazione, fino al l’aggiudicazione della gara d’appalto avvenuta poco prima della scadenza del precedente mandato amministrativo. Con la nuova amministrazione sono stati eseguiti i lavori e si è arrivati al risultato odierno, riconosciuto dal sindaco e dalla nuova giunta come un prezioso testimone ricevuto, che consegna a Calenzano un luogo unico in Toscana e fra i pochi in Italia per le sue caratteristiche”.

“Abbiamo sempre creduto in città inclusiva e accessibile per tutti: – prosegue la nota – per questo abbiamo sostenuto questo progetto, per questo abbiamo redatto il Peba, Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, che dovrà trovare attuazione nei prossimi anni. E crediamo fortemente che l’innovazione debba essere parte integrante dell’amministrare: Perchè solo puntando sulla qualità, sulla novità, sull’ambizione per una qualità della vita più alta e realmente democratica, Calenzano è diventata quello che è oggi, e solo così potrà continuare a essere un luogo in cui con lungimiranza si costruisce un futuro in cui tutti e tutte possono trovare il proprio posto e la propria strada”.