Polfer “in azione” nella stazione di Firenze Santa Maria Novella: i principali interventi

FIRENZE – Nei giorni scorsi a Firenze Santa Maria Novella, gli agenti della Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer hanno denunciato per furto aggravato, quattro cittadini dell’est Europa, 3 donne e un uomo, tra i 50 e i 60 anni, tutti già noti alle Forze di Polizia. I quattro borseggiatori hanno notato una signora che aveva in spalla uno zaino. Una delle donne si è messa dietro la vittima mentre i complici si sono posizionati in modo da nascondere i suoi movimenti, permettendole così di infilare le mani nello zaino della malcapitata e prendere il portafogli. L’azione è stata bloccata subito dagli operatori Polfer in borghese che hanno fermato l’intero gruppetto.

A Firenze, gli agenti della Polfer, il 4 agosto scorso, hanno denunciato per resistenza, oltraggio ai danni di un capotreno e interruzione di pubblico servizio, un cittadino marocchino di 21 anni, già noto alle Forze di Polizia. La vittima, una giovane ragazza, ha chiesto aiuto alla Polizia, perché sul treno regionale che dalla periferia arriva in città, un uomo l’aveva spintonata e aggredita verbalmente. La donna non potendo proseguire il viaggio si è fatta successivamente refertare presso l’ospedale della città, con una prognosi di 3 giorni. Grazie alla descrizione del giovane e la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, le prime attività di indagine hanno consentito di individuare l’uomo che è stato denunciato.